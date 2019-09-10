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Ценный шпион США в Кремле оказался выдумкой

Ценный шпион США в Кремле оказался выдумкой
Фото: www.globallookpress.com
Чиновника уволили из администрации президента задолго до возможной вербовки

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о должности Олега Смоленкова, которого американские СМИ называют шпионом США.

По словам Пескова, Смоленков действительно работал в администрации президента, однако его уволили несколько лет назад. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что "шпион" не относился к категории высших должностных лиц.

"Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр "Pulp Fiction" – "Криминального чтива",

цитирует Пескова РИА "Новости".

Ранее CNN выпустил сюжет о том, что Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в мае 2017 г. случайно выдал секретную информацию, и в Вашингтоне забеспокоились, что он сможет разболтать все тайны и "слить" агентов. Поэтому высокопоставленный шпион был экстренно эвакуирован из РФ, а чтобы "вырастить" нового, потребуется много времени.

В The New York Times отметили, что чиновник якобы добыл сведения о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 г., уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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