Трамп случайно лишил США ключевого агента в правительстве России

Американцам пришлось экстренно вывозить шпиона из РФ

В мае 2017-м президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим тогда послом РФ в США Сергеем Кисляком выдал секретные данные разведки. В результате американские спецслужбы в срочном порядке отозвали своего главного агента в правительстве России из-за опасений, что его раскроют.

Об этом рассказали журналисты телеканала CNN, которые в своем материале отметили, что шпион был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Осведомленный собеседник телеканала рассказал, что спецслужбы переживали из-за небрежного обращения с Трампа и его администрации с секретной информацией.

Так, во время той злополучной для американцев встречи в Белом доме его глава обсуждал с руководителем МИД РФ секретные данные, предоставленные Израилем, о запрещенном в РФ "Исламском государстве". К тому же вскоре Трамп пообщался по телефону с президентом России Владимире Путине, после чего изъял записи переводчика, вызвав у соотечественников подозрение. Разведка США решила действовать, пока американского агента в России не разоблачили.

Источник авторов расследования отметил, что США не смогут в короткий срок разработать аналогичный актив из-за крайне высоких требований к безопасности в России.

Ни имени агента, ни его местонахождения телеканал раскрывать не стал. Впрочем, в ЦРУ заявили журналистам, что не вывозили агента из России из-за действий Трампа.