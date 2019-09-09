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Трамп случайно лишил США ключевого агента в правительстве России

Трамп случайно лишил США ключевого агента в правительстве России
Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Американцам пришлось экстренно вывозить шпиона из РФ

В мае 2017-м президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим тогда послом РФ в США Сергеем Кисляком выдал секретные данные разведки. В результате американские спецслужбы в срочном порядке отозвали своего главного агента в правительстве России из-за опасений, что его раскроют.

Об этом рассказали журналисты телеканала CNN, которые в своем материале отметили, что шпион был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Осведомленный собеседник телеканала рассказал, что спецслужбы переживали из-за небрежного обращения с Трампа и его администрации с секретной информацией.

Так, во время той злополучной для американцев встречи в Белом доме его глава обсуждал с руководителем МИД РФ секретные данные, предоставленные Израилем, о запрещенном в РФ "Исламском государстве". К тому же вскоре Трамп пообщался по телефону с президентом России Владимире Путине, после чего изъял записи переводчика, вызвав у соотечественников подозрение. Разведка США решила действовать, пока американского агента в России не разоблачили. 

Источник авторов расследования отметил, что США не смогут в короткий срок разработать аналогичный актив из-за крайне высоких требований к безопасности в России.

Ни имени агента, ни его местонахождения телеканал раскрывать не стал. Впрочем, в ЦРУ заявили журналистам, что не вывозили агента из России из-за действий Трампа.  

Полина ИВАНОВА
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