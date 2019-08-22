Британцы заинтересовались прошлым Путина

Российского лидера изучат со всех сторон

Британцы задумали снять целых три серии документального фильма "Путин: история русского шпиона". Несложно догадаться, кто станет центральным героем кино. Правда, дата его выхода еще неизвестна.

Ясно одно: телепроект будет реализован. Накануне, канал Channel 4 опубликовал анонс экранного детища. В посвящении российскому лидеру прослеживается весь его профессиональный путь, начиная со службы в КГБ, куда он пришел в 16 лет, набрался опыта и знаний, а затем стал одним из самых влиятельных политиков мира.

"Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина", – заявлено в анонсе телеканала.



Авторы проекта уверены, что именно глава государства захотел "сделать Россию вновь великой" и вывести ее в лидеры современной геополитики. В отчет о том, как Путин "изменил мир", естественно, войдет его президентство и срок в должности премьер-министра.

"В сериале будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру – из Крыма в Солсбери, в Вашингтон", – говорится в тексте.

Его составители уточняют, что руководитель РФ является авторитетом для многих политиков. Среди поклонников Владимира Владимировича его любезный коллега из США Дональд Трамп.

Съемки сериала запланированы не только в России, а также в Британии, США и не только.