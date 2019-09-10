Вашингтон пытается реабилитировать тему со "вмешательством" Москвы в выборы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что в 2017-м США из нашей страны экстренно вывезли своего главного информатора. Политик назвал эту историю "мутной".

"В США раскручивают новую "шпионскую историю" в поддержку стареющей версии о "вмешательстве России в выборы <…> История мутная, цель ясная",

– написал Пушков на своей странице в Twitter.

Сенатор обратил внимание, что информацию слили "застрельщики" CNN и The New York Times, которые рассказали об агенте, но не смогли раскрыть ни имя, ни должность, хотя он "все и обо всех якобы знал".

При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что в США идут внутренние разборки. Главе Белого дома Дональду Трампу, который начал собирать информацию на демократов, хотят помешать переизбраться на новый срок, передает телеканал "360".

Как напоминает портал URA.RU, ранее стало известно о том, что в правительстве России работал агент США. Шпиона вывезли из РФ после того, как Трамп раскрыл секретные данные на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В спецслужбах Америки испугались, что их президент может раскрыть информатора.

По информации The New York, именно этот агент добыл информацию о "вмешательстве России в выборы в США" в 2016-м. Американские журналисты не стали раскрывать его имени, однако в России предположили, что им может быть сотрудник Управделами президента Олег Смоленков. Он в 2017-м улетел в отпуск в Черногорию с семьей и пропал. В посольстве РФ в этой стране уже заявили, что не знают ничего о судьбе Смоленкова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "шпион" не был высоким должностным лицом.