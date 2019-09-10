Завербованный агент США имел доступ в Кремль

Эвакуированный шпион получил в награду за службу недвижимость в Америке

Самый ценный информатор ЦРУ последних лет был завербован в России несколько десятилетий назад и вывезен в США летом 2017 года. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, американская разведка обратила внимание на перспективного российского чиновника, когда он еще не занимал высоких постов, и не прогадала. Он был кадровым дипломатом, потом стал работать в правительстве РФ, получил доступ в Кремль и пользовался доверием приближенных президента Владимира Путина.

Именно он добыл сведения о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 г., пишет издание. Затем в ЦРУ забеспокоились о безопасности своего агента и вывезли его из России. The New York Times не сообщает имени шпиона, отмечая, что его жизнь может оказаться в опасности, ведь кара настигла даже официально отпущенного из РФ Сергея Скрипаля.

Впрочем, другие издания не стали делать тайны из имени агента. По сведениям Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", это мог быть сотрудник Управделами президента Олег Смоленков. В июне 2017 г. он с семьей отправился в отпуск в Черногорию и пропал. Было даже возбуждено дело об убийстве, но ни тел, ни места преступления не обнаружили. При этом американские журналисты раскопали, что в 2018 г. некий Олег Смоленков стал обладателем дома стоимостью 925 тыс. долларов в Стаффорде, штат Виргиния, пишет "Коммерсант".

Ранее CNN выпустил сюжет о том, что Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в мае 2017 г. случайно выдал секретную информацию, и в Вашингтоне забеспокоились, что он сможет разболтать все тайны и "слить" агентов. Поэтому высокопоставленный шпион был экстренно эвакуирован из РФ, а чтобы "вырастить" нового, потребуется много времени. В Москве уже прокомментировали эти сообщения.