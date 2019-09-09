США рассказали "бред" про встречу Лаврова и Трампа

Источник в МИД РФ прокомментировал сообщение американских журналистов о том, что в 2017-м США экстренно вывезли из России своего топового агента в правительстве РФ после встречи главы Белого дома Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Собеседник журналистов назвал заявление о переговорах "чистой воды паранойей".

"Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала",

– заявил источник изданию "КоммерсантЪ".

Как напоминает портал URA.RU, ранее американский телеканал сообщил о том, что Трамп во время встречи с Лавровым выдал секретную информацию о запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", которую США предоставил Израиль.

В результате разведка США испугалась болтливости своего президента и в срочном порядке вывезла некоего ключевого агента из России. К этому спецслужбы побудило и странное поведение Трампа после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся вскоре после той российско-американской встречи. Глава Белого дома почему-то изъял записи переговоров с российским коллегой. Впрочем, в ЦРУ журналистам заявили о том, что переговоры президента США с главой МИД РФ не могли привести к "эвакуации" шпиона.

Телеканал же не стал раскрывать личность агента.