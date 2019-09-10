Политик ничего не знает про спецоперацию Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в 2017 году американские спецслужбы вывезли из нашей страны "высокопоставленного осведомителя".

"Нет, я об этом ничего не знаю",

– сказал Трамп во время выступления перед журналистами.

По сведениям телеканала CNN, шпион был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Осведомленный собеседник телеканала рассказал, что спецслужбы переживали из-за небрежного обращения с Трампа и его администрации с секретной информацией, уточняет телеканал "360".

Однако директор управления по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл отметила, что все сообщения о вывозе осведомителя являются ложью.

В российском МИДе подчеркнули, что "сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом", передает URA.RU.