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От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России

От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Политик ничего не знает про спецоперацию Соединенных Штатов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы в 2017 году американские спецслужбы вывезли из нашей страны "высокопоставленного осведомителя".

"Нет, я об этом ничего не знаю",

сказал Трамп во время выступления перед журналистами.

По сведениям телеканала CNN, шпион был "одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". Осведомленный собеседник телеканала рассказал, что спецслужбы переживали из-за небрежного обращения с Трампа и его администрации с секретной информацией, уточняет телеканал "360".

Однако директор управления по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл отметила, что все сообщения о вывозе осведомителя являются ложью.

В российском МИДе подчеркнули, что "сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом", передает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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