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Незалежная рассчитывает на большие деньги от ЕС

ЕС завалит Незалежную миллионами
Фото: www.globallookpress.com
Украина заживет за счет Европы

Киев сорвет большой куш. Евросоюз пообещал ему макрофинансовую помощь на полмиллиарда евро.

Деньги должны поступить до конца года, заверил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Однако прежде, отметил он, придется выполнить ряд условий. Незалежная готова на все, в том числе искоренить в стране коррупцию и модернизировать энергетический сектор.

"Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много – нам нужно получить этот транш до конца года", – цитирует чиновника УНН. 

Кроме того, Киеву следует заняться вопросами регулирования госфинансирования и социальной политики. Тем временем часики тикают... 

Ксения АНДРЕЕВА
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