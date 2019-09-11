Незалежная рассчитывает на большие деньги от ЕС

Украина заживет за счет Европы

Киев сорвет большой куш. Евросоюз пообещал ему макрофинансовую помощь на полмиллиарда евро.

Деньги должны поступить до конца года, заверил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Однако прежде, отметил он, придется выполнить ряд условий. Незалежная готова на все, в том числе искоренить в стране коррупцию и модернизировать энергетический сектор.

"Нам действительно нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали, и сегодня мы просто прошлись, потому что времени не так много – нам нужно получить этот транш до конца года", – цитирует чиновника УНН.

Кроме того, Киеву следует заняться вопросами регулирования госфинансирования и социальной политики. Тем временем часики тикают...