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"Нафтогаз" может списать российские долги

Скупой
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине решили судьбу Донбасса
Речь идет о кругленькой сумме

Украина простит России понесенные убытки лишь при одном условии: если та примет внесенные Киевом изменения в транзитном договоре. Прописанные в прежнем контракте требования не устраивают "Нафтогаз".

Если же "Газпром" заупрямится и продолжит настаивать на своем, ему выставят счет, пояснил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. То есть топливному монополисту РФ придется выплатить компенсацию в рамках нового арбитража. Напомним, слушания по делу пройдут в 2021 году.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 млрд долларов. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери",

заявил Витренко (цитата по ТАСС).

Уже через неделю, 18 сентября, у Незалежной будет четкий план, как разделить "Нафтогаз" и выделить из него ГТС, уточнил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель. Данное требование выдвинул Евросоюз. Также анбандлинг украинской компании является условием для нового транзитного договора.

Ксения АНДРЕЕВА
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