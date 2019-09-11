На Украине решили судьбу Донбасса

По прогнозу эксперта, события будут развиваться по двум сценариям

Будущее Донбасса – в российских руках, полагает украинский политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский. Для юго-восточных регионов Незалежной он видит два выхода из сложившейся ситуации.

Если события будут развиваться по первому сценарию, то Москва после паспортизации самопровозглашенных республик может забрать их под свое крыло. Во втором случае, она даст ЛНР и ДНР полную свободу действий, признав их независимость, пояснил эксперт. Он также озвучил коварный план, как переманить на свою сторону потерянные территории.

"Донбасцы идентифицируют себя украинцами. Мы же до сих пор не определили государственной политики в отношении них. Больной ребенок нуждается в особом отношении семьи. Донбасс и Крым – наши больные дети. Должны бороться за их жизнь. Переманивать в Украину молодежь. Выплачивать пенсии",

– предложил решение проблемы политолог, передает "ПолитНавигатор".

При этом Киев систематически нарушает режим прекращения огня. ВСУ делают это гораздо чаще ополченцев Донбасса, напоминает "СвободнаяПресса", ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии (СММ).