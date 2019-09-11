Киев замерзнет после наступления холодов

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Долги четырнадцати компаний – производителей тепла – могут привести к тому, что отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием.
Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Госкомпания обратилась с просьбой в столичную мэрию, чтобы чиновники повлияли на должников, иначе киевляне вовремя не получат тепло в свои дома.
"Нафтогаз" также напомнил, что оставшиеся поставщики тепла – 91 компания – выполняют свои обязательства добросовестно.
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