Киев замерзнет после наступления холодов

Мэрию просят повлиять на должников

Долги четырнадцати компаний – производителей тепла – могут привести к тому, что отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием.

Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба "Нафтогаза". Госкомпания обратилась с просьбой в столичную мэрию, чтобы чиновники повлияли на должников, иначе киевляне вовремя не получат тепло в свои дома.

"Нафтогаз" также напомнил, что оставшиеся поставщики тепла – 91 компания – выполняют свои обязательства добросовестно.