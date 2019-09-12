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Благодарного европейцам за санкции Зеленского осмеяли

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжение"Это должна быть реальная зачистка": Украина силой вернет Крым и Донбасс
Шестому президенту Незалежной предрекли мрачное будущее

Украине предрекли смешной финал. Повод дал ее новый президент Владимир Зеленский, который рассыпался в благодарностях Австрии за ограничительные меры против РФ, а Эстонии сделал низкий поклон за жесткую реакцию на паспортизацию Донбасса. 

"Хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России",

— обратился Владимир Александрович к новому послу Австрии Герноту Пфандлеру, передает пресс-служба шестого президента. 

Россияне восприняли новость скептически, напомнив о том, что Вена относится к Москве дружелюбно и даже содействует реализации российско-европейского проекта "Северный поток – 2" в лице компании OMV, которая является партнером "Газпрома". 

"Одно хорошо – конец Украины будет смешной. Президент Зеленский постарается!", "Клоун!!! он знает что Австрии и Германия главные странны поддерживающие СП-2!!!", "...за мощную санкционную политику..." шо, опять???? Он Петиных писак речей не уволил?", "Опять будут деньги клянчить. грустно подумал посол", "Президент, получая верительные грамоты посла одной страны, благодарит за санкции против другой? Мда.. Не за что больше благодарить? Например, за поддержку собственной. Хотя, погодите.. Австрия ведь инвестирует в Украину чуть меньше, чем ничего", – развернули виртуальную полемику читатели RT (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Накануне украинский лидер принял верительные грамоты у иностранных дипломатов. Компанию австрийцу составили послы Эстонии, Франции, Нидерландов и Великобритании.

Многие эксперты полагают, что Зеленский продолжает русофобскую риторику своего предшественника Петра Порошенко. Однако некоторые из них все же питают иллюзии насчет улучшения российско-украинских отношений на фоне приостановки Киевом расторжения двусторонних соглашений, уточняет телеканал "360".

Ксения АНДРЕЕВА
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