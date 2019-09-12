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На Украине пообещали силой вернуть Крым и Донбасс

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
В Киеве не собираются церемониться с жителями потерянных территорий

В Киеве не прекращают размышлять о том, каким будет возвращение Крыма, хотя в России не раз заявляли, что этого никогда не произойдет. И все же пропагандисты из Незалежной не теряют надежды и придумывают кровожадные способы, как осуществить украинскую мечту.

О беспощадных последствиях, к которым приведет, по сути, невозможное воссоединение Крыма и Донбасса с соседним государством, рассказал Роман Скрыпин. По его словам, регионы вместо автономии ждет карантин и массовые аресты.

Пропагандист уверен, что договориться с Донбассом мирным путем не получится. Президенту Владимиру Зеленскому придется идти на крайние меры.

"Большой вопрос, что надо делать с теми людьми. Это должна быть реальная зачистка. Необходимо, чтобы там работали спецслужбы и полиция, смотрели, кто чем занимался все это время. Возможно, кому-нибудь, мягко говоря, необходимо будет присесть за решетку. И, даже если мы вернем территории, то, с точки зрения логики, это мое субъективное мнение – должен быть карантинный период для того, чтобы адаптировать эти территории, их нельзя просто влить в Украину, это очень опасно, все равно, что выпить яду",

– таким он видит будущее для крымчан и жителей самопровозлашенных республик, о чем поведал в эфире "Радио НВ".

При этом Скрыпин отметил, что без утерянных территорий Украина вздохнула свободно. Но, как ни странно, без них стране не обойтись. 

Напомним, накануне в Незалежной решили судьбу Донбасса. Украинский политолог спрогнозировал для него два пути. 

Ксения АНДРЕЕВА
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