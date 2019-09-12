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Украину ждут новые досрочные выборы

Украину ждут новые досрочные выборы
Фото: www.globallookpress.com
Зеленский нашел способ решать проблемы

В некоторых областях Украины планируется провести досрочные выборы местных органов власти. Об этом сообщил замглавы Комитета Верховной рады по вопросам организации госвласти и местного самоуправления от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура.

По его мнению, в стране есть несколько "проблемных" регионов и городов, где необходимо сменить управление. Ждать истечения сроков полномочий нынешней власти молодая президентская команда не намерена. Поэтому велика вероятность, что досрочные выборы будут объявлены уже весной  – как только завершится процесс децентрализации:

"По поводу возможных местных выборов, то я все же хотел бы, чтобы процесс децентрализации завершился, а только после этого, думаю, выборы будут возможны", – уточнил нардеп в интервью "Украинской правде".

Фото: www.globallookpress.com

Каких именно регионов коснутся перемены, он не сказал, но подтвердил, что считает "проблемными" в том числе Одессу, Харьков, Луцк, Киев.

"Есть много регионов, и я об этом говорил и руководству нашей партии, и Офису президента, которые следует перезагрузить сейчас, - сказал Качура. – На моей родной Сумщине таким является городской совет. Не буду никого обижать, чтобы не подавали иски, но факт остается фактом – "благодаря" деятельности руководства этого города не ходят трамваи, не ремонтируются дороги", – пояснил свою мысль нардеп.

В июле на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду, поскольку о прекращении полномочий парламента предыдущего созыва президент Владимир Зеленский объявил в день своей инаугурации. После выборов большинство кресел в Раде заняли представители партии главы государства.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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