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Россия раскупит Украину по частям

Россия купит Украину по частям
Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Земельный рынок страны-соседки нуждается в защите от ушлых русских, заявил политолог Игорь Рейтерович. Он уверен, что, если подпустить к нему иностранцам, москали найдут лазейку, чтобы захватить киевские угодья.

И даже запрет на государственном уровне не поможет, предупредил эксперт. Однако выход есть, пояснил он, выдвинув предложение, как обезопасить страну от покупателей из РФ.  

"Это только, если прямо в законе прописать, что мы продаем землю всем, кроме представителей РФ. Но они все равно могут зайти через Кипр или через какие-то Виргинские острова, или другие страны, и они превратятся не просто в группу экономического давления, они превратятся в группу политического давления",

– резюмировал Рейтерович в ходе круглого стола, трансляцию которого вели "Украинские новости".

Напомним, ранее потерей территорий в связи с земельной реформой президента Владимира Зеленского обеспокоился другой украинский эксперт Владимир Быстряков. 

Ксения АНДРЕЕВА
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