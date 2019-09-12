Минские соглашения или интеграция с Россией: Донбасс поставил Киев перед выбором

ДНР рассчитывает стать субъектом РФ

Жители Донбасса надеются жить в Российской Федерации. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, руководство в Донецке работает над тем, чтобы как можно полнее интегрировать республику в российское пространство.

"В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа", – поделился надеждами Пушилин.

На встрече с политологами и журналистами в Москве он подчеркнул, что форсировать события не собирается, но народ Донбасса терпелив, он дождется, когда цель будет достигнута. К тому же после того, как желающим начали выдавать паспорта РФ по упрощенной схеме, настроения в регионе стали более оптимистичными.

В то же время Донецк не отказывается от "минских соглашений", подчеркнул Пушилин. Власти ДНР даже готовы передать Украине контроль над границей. Но произойдет в том порядке, как прописано в документе, то есть после того, как Киев укажет в Конституции особый статус Донбасса, объявит амнистию и так далее:

"У нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной. Украина к этому не готова, и это она демонстрирует ежедневно", – указал глава ДНР.

Так что на самом деле сейчас перед выбором стоит Украина. Хочет она сохранить Донбасс – должна выполнить обязательства, прописанные в "минских соглашениях". Не захочет или затянет с этим вопросом - регион станет российским. По мнению Пушилина, это – вопрос времени.