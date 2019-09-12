Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Минские соглашения или интеграция с Россией: Донбасс поставил Киев перед выбором

Минские соглашения или интеграция с Россией: Донбасс поставил Киев перед выбором
Фото: www.globallookpress.com
ДНР рассчитывает стать субъектом РФ

Жители Донбасса надеются жить в Российской Федерации. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, руководство в Донецке работает над тем, чтобы как можно полнее интегрировать республику в российское пространство.

"В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа", – поделился надеждами Пушилин.

На встрече с политологами и журналистами в Москве он подчеркнул, что форсировать события не собирается, но народ Донбасса терпелив, он дождется, когда цель будет достигнута. К тому же после того, как желающим начали выдавать паспорта РФ по упрощенной схеме, настроения в регионе стали более оптимистичными.

Фото: www.globallookpress.com

В то же время Донецк не отказывается от "минских соглашений", подчеркнул Пушилин. Власти ДНР даже готовы передать Украине контроль над границей. Но произойдет в том порядке, как прописано в документе, то есть после того, как Киев укажет в Конституции особый статус Донбасса, объявит амнистию и так далее:

"У нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной. Украина к этому не готова, и это она демонстрирует ежедневно", – указал глава ДНР.

Так что на самом деле сейчас перед выбором стоит Украина. Хочет она сохранить Донбасс – должна выполнить обязательства, прописанные в "минских соглашениях". Не захочет или затянет с этим вопросом - регион станет российским. По мнению Пушилина, это – вопрос времени.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей