Порошенко покинул страну с фальшивым паспортом

Экс-президенту осталось гулять на свободе до 1 января

В киевском аэропорту "Жуляны" ведутся следственные мероприятия по делу о возможном использовании бывшим главой государства Петром Порошенко поддельных документов. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в четверг, 12 сентября.

"В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг", – написал он в Facebook.

Подозрения правоохранителей вызвала поездка Порошенко с семьей и приближенными на Мальдивы на новогодние каникулы в 2018 году. Отпуск сразу заинтересовал журналистов и общественников своим размахом – один номер стоил 46 тыс.долларов в сутки. К тому же выяснилось, что глава Незалежной пожелал сохранить инкогнито и воспользовался фальшивыми паспортами. Сам Порошенко все отрицал, заявлял, что пересекал границу по своим документам и платил из своего кошелька.

Сейчас это дело предстоит изучить следователям. Ведь если Порошенко ездил по чужому паспорту за границу, то у него, во-первых, были сообщники в погранично-таможенной службе, а во-вторых, он мог с тем же успехом открывать на другое имя счета, покупать недвижимость и т.д.

Против Порошенко уже открыто как минимум одно уголовное дело. Еще по нескольким он проходит как свидетель.

Накануне на Украине был принят закон о лишении депутатов неприкосновенности. Он начнет действовать с 1 января 2020 года. Если вину Порошенко к этому времени докажут, он может оказаться под стражей уже в новогоднюю ночь.