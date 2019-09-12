Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Порошенко покинул страну с фальшивым паспортом

Порошенко покинул страну с фальшивым паспортом
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президенту осталось гулять на свободе до 1 января

В киевском аэропорту "Жуляны" ведутся следственные мероприятия по делу о возможном использовании бывшим главой государства Петром Порошенко поддельных документов. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в четверг, 12 сентября.

"В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг", – написал он в Facebook.

Подозрения правоохранителей вызвала поездка Порошенко с семьей и приближенными на Мальдивы на новогодние каникулы в 2018 году. Отпуск сразу заинтересовал журналистов и общественников своим размахом – один номер стоил 46 тыс.долларов в сутки. К тому же выяснилось, что глава Незалежной пожелал сохранить инкогнито и воспользовался фальшивыми паспортами. Сам Порошенко все отрицал, заявлял, что пересекал границу по своим документам и платил из своего кошелька.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас это дело предстоит изучить следователям. Ведь если Порошенко ездил по чужому паспорту за границу, то у него, во-первых, были сообщники в погранично-таможенной службе, а во-вторых, он мог с тем же успехом открывать на другое имя счета, покупать недвижимость и т.д.

Против Порошенко уже открыто как минимум одно уголовное дело. Еще по нескольким он проходит как свидетель.

Накануне на Украине был принят закон о лишении депутатов неприкосновенности. Он начнет действовать с 1 января 2020 года. Если вину Порошенко к этому времени докажут, он может оказаться под стражей уже в новогоднюю ночь.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Долгосрочный контракт: в Европе приняли решение по транзиту газа через Украину

Лишение "Газпрома" части мощностей в ЕС назвали "совпадением"

Французы задумали создать конкурента "Северному потоку-2"

Поставки газа по морю Париж не устраивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей