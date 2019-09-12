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Киев готовится окончательно разорвать все контакты с Москвой

Киев готовится окончательно разорвать все контакты с Москвой
Фото: www.globallookpress.com
Новый украинский президент продолжает идти по стопам Порошенко

МИД Украины заявил, что информация о том, что работа по прекращению договоров Украины с Россией была приостановлена после вступления Владимира Зеленского на пост президента, не соответствует действительности. 

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", –

подчеркивается в ответе пресс-службы МИД на запрос "Украинских новостей".

В ведомстве добавили, что пересмотр договорно-правовой базы затянулся из-за соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных этими соглашениями. Кроме того, определенное время ушло на формирование органов государственной власти после президентских и парламентских выборов на Украине. 

Ранее российские СМИ сообщили, что процесс разрыва договоренностей был приостановлен, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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