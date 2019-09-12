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Зеленский ищет повод для встречи с Путиным

Зеленский ищет повод для встречи с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик намерен договориться о дате сбора нормандской четверки

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что рассчитывает в ближайшее время обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным встречу в "нормандском формате".

"Я думаю, что в ближайшее время будет контакт с президентом Российской Федерации по поводу сроков", –

приводит РИА "Новости" слова Зеленского, сказанные на брифинге по итогам встречи с президентом Финляндии.

Ранее Путин и Зеленский дважды провели телефонные переговоры, договорившись, в частности, об обмене пленными между странами.

Нормандский формат включает в себя группу руководителей четырех стран – Германии, России, Украины и Франции – по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Валентина МАЙОРОВА
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