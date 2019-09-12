Одиозный украинский министр считает, что внутри политика уживаются доктор Джекилл и мистер Хайд

Ульяна Супрун выступила с неожиданным заявлением – министр здравоохранения Украины, широко известная в народе как "Доктор Смерть", объявила, что у Владимира Зеленского раздвоение личности.

"Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом (созданные Р.Л. Стивенсоном персонажи – 2 личности с противоположными характерами, которые уживаются в одном человеке). Часто мне кажется, что президент играет роли то одного, то другого", -

посетовала Супрун в интервью порталу Lb.ua.

Министр пояснила, что, когда Зеленский выступает перед международным сообществом или европейскими бизнесменами, то говорит, что поддерживает все, что делает украинский Минздрав. Однако, выходя на внутреннюю политическую арену, он скатывается в популизм.

Супрун также с юмором вспомнила свою первую встречу с президентом. По словам министра, Зеленский протянул ей руку и представился, назвав свое имя и фамилию.

В ответ Супрун сказала:

"Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины".

Между тем население Украины сокращается нешуточными темпами. Недавно бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что власти Незалежной творят самый настоящий геноцид.