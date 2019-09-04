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Польша намекнула "Газпрому" на конкурентов

Трудный выбор: Польша намекнула
Фото: www.globallookpress.com
Варшава решила поторговаться

Польша не будет заключать с "Газпромом" новый контракт на поставку газа. Об этом заявил глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Вожняк в ходе международного экономического форума в Крынице-Здруй в среду, 4 сентября.

Правда, позже оказалось, что Варшава настроена не столь уж категорично в отношении российского газа. Она готова и дальше его закупать, если "Газпром" сделает "хорошее" предложение и опередит конкурентов. Вожняк дал понять, что не боится остаться без газа, поскольку польские потребители буквально нарасхват у иностранных поставщиков топлива:

"У нас много предложений и на сжиженный, и на природный газ со всего мира", – передает РИА "Новости" слова Вожняка.

Действующий контракт между PGNiG и "Газпромом" заканчивается в 2022 году. В последние месяцы поляки активно сотрудничают с американскими поставщиками СПГ. Впрочем, регазифицированное топливо, доставленное через Атлантику, оказалось на выходе заметно дороже российского трубопроводного. Поэтому пока Польша пытается избавиться от американского СПГ, перепродавая его Украине. 

Николай ВИКТОРОВ
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