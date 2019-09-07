Обмен пленными между Украиной и Россией позитивно встретили во всем мире

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Москва и Киев сделали шаг к тому, чтобы наладить отношения, обменявшись пленными. Так, две страны сняли напряженность, которая давно существовала.

Сассоли, как передает ТАСС, с облегчением вздохнул, узнав о том, что осужденный за терроризм в России Олег Сенцов вернулся на Украину. Новая глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье также отметила, что два государства проявили беспрецедентный жест доброй воли.

В МИДе РФ, комментируя новость о том, что 7 сентября прошел обмен пленными, подчеркнули, что нормализация отношений зависит от украинских властей, которым нужно перестать винить Россию во всех бедах и найти в себе политическую волю.

"Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит", – сообщили в МИД страны.

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер надеется, что Москва и Киев продолжат обмен людьми и в Минских соглашениях наметится прогресс.



При этом директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что президент Незалежной Владимир Зеленский исправил ошибки своего предшественника Петра Порошенко, показав, что он готов идти на серьезные компромиссы даже под давлением внешних сил.

"Сегодня еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля", – так прокомментировал новость спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Обмен пленными формулой 35 на 35 состоялся 7 сентября. Сначала в Москву и Киев прибыли российский и украинский спецборты соответственно, после чего они улетели в аэропорты вылета с теми, кого включили в списки обмена две страны.