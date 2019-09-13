Зеленский выдвинул условия по Донбассу

В свои планы Владимир Александрович посвятил коллегу из Эстонии

Шестой президент Незалежной Владимир Зеленский выдвинул главные условия для выборов в Донбассе. По его словам, они должны проводиться по украинским требованиям и состоятся только после встречи "нормандской четверки" и развода войск.

"Сначала вопрос обмена людей, потом вопрос разведения войск, – заявил Зеленский, добавив. – Только после этого мы можем говорить про формат выборов на "оккупированных" территориях… Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству".

Данный вопрос был поднят во время встречи украинского лидера с коллегой из Эстонии Керсти Кальюланд. Трансляция мероприятия велась в Facebook офиса президента.

Встреча в "нормандском формате" может состояться уже в октябре, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков с оговоркой: "как работа пойдет".

"Если работа пойдет успешно, почему бы не проводить саммит в октябре", – цитирует Ушакова "Российская газета".

Кремлевский спикер добавил, что Москва поддерживает саммит при участии Киева и Берлина с Парижем и не против, если принимающей стороной выступит последний, куда всех приглашает глава Франции Эммануэль Макрон. Однако для начала ее волнует "железная договоренность" по урегулированию конфликта на неподконтрольной Киеву части Донбасса, ведь Незалежная уже попадалась на не соблюдении прежних условий.

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", – заключил Ушаков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 году.