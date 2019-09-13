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В ДНР предрекли развал Украины

В ДНР предрекли развал Украины
Александр Бородай. Фото: AP/TASS
США пока поддерживают единство Незалежной, но это ненадолго

Когда "железная рука" американских кураторов ослабит хватку, Киеву придет конец. В это самое время неподконтрольные ему территории столкнутся с колоссальной проблемой, уверен глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. 

По его словам, развал Незалежной неминуем. После чего России придется взять под свое крыло ряд территорий бывшей Украины. 

Сейчас единство государства, где более пяти лет идет гражданская война, удерживают спецслужбы Вашингтона, подчеркнул Бородай, исключив возможность возвращения в состав Незалежной самопровозглашенных республик.

"Территорию Донбасса обратно интегрировать в Украину невозможно уже. Все. Маховик истории свое движение в этом плане завершил. Поэтому все попытки договорняков – это всего лишь информационный шлейф, такой туман войны. А то, что война не закончилась и проблема не решена, – это правда", – объяснил Бородай в видеоинтервью ANNA-news. 

По мнению собеседника, Донбасс уже интегрирован в РФ по всем аспектам. Его жители уже вовсю получают российские паспорта. 

Украинские СМИ подали информацию в выгодном для них ключе, обозвав Бородая "террористом", а опубликовавший интервью портал – "пропагандистским". 

Напомним, закон, упрощающий выдачу документов, президент Владимир Путин подписал в апреле 2019 г. Пятью годами ранее на юго-востоке Украины развернулись боевые действия. 

Ксения АНДРЕЕВА
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