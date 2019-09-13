Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Лондон спустя почти 10 месяцев припомнил Москве Керченский конфликт. По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.

Глава МИД заступился за Киев, предупредив, что Соединенное Королевство намерено добиться "свободы, безопасности и процветания" Незалежной. Политик потребовал сию же минуту прекратить притеснения в Черном море. Данное обвинение является надуманным, поскольку Россия не раз заявляла, что не чинит препятствий украинским морякам.

"Россия, продолжающая ограничивать судоходства в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики",

– сказано в релизе, который распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Большие надежды британский дипломат возложил на новое руководство Украины. Он отметил, что благополучия в стране можно добиться масштабными реформами.

Напомним, морской инцидент, за которым закрепилось название "Керченский конфликт", произошел 25 ноября 2018 г.