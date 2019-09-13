Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе
Фото: ТАСС
продолжениеПорошенко впутал Россию в выборы на Украине
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Лондон спустя почти 10 месяцев припомнил Москве Керченский конфликт. По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.

Глава МИД заступился за Киев, предупредив, что Соединенное Королевство намерено добиться "свободы, безопасности и процветания" Незалежной. Политик потребовал сию же минуту прекратить притеснения в Черном море. Данное обвинение является надуманным, поскольку Россия не раз заявляла, что не чинит препятствий украинским морякам. 

"Россия, продолжающая ограничивать судоходства в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики",

сказано в релизе, который распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. 

Большие надежды британский дипломат возложил на новое руководство Украины. Он отметил, что благополучия в стране можно добиться масштабными реформами. 

Напомним, морской инцидент, за которым закрепилось название "Керченский конфликт", произошел 25 ноября 2018 г.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Киеве назвали единственный путь для возвращения Крыма и Донбасса

Зеленскому понадобится помощь Запада

У россиян отняли прибавку к пенсии

СКР вскрыл крупное мошенничество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей