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Порошенко впутал Россию в избирательный процесс на Украине

Порошенко впутал Россию в выборы на Украине
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Пятому президенту повсюду мерещится "рука Кремля"

Экс-главе Незалежной припомнили его хмельное президентство. После того, как он приплел к грядущим в составе Центральной избирательной комиссии Украины изменениям Россию, на него обрушился шквал критики.

Многие предположили, что он сморозил очередную глупость спьяну. Так политик связал обновление ЦИК с выборами в Донбассе на продиктованных Москвой условиями без выполнения Минских соглашений. Об этом Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

"Ну не наливайте ему!!! У него и так белочка и по судам тоскают дело шьют, "Жаль его посадить не могут, и не посадят, а то получится, что Запад 5 лет поддерживал негодяя", "Петя, проспался? Иди похмелись, хотя что ты трезвый, что пьяный все равно бред несешь", "Че это Петро минскими соглашениями озаботился?", "Тьфу ты!! .... Ну и рожа ... В монитор плюнуть захотелось!",

отреагировали на реплику Порошенко читатели RT (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).  

Его же подписчики в соцсети, напротив, кинулись сочинять оды бывшему президенту: мол, как же хорошо при его правлении жилось, пусть возвращается. А некоторые даже призвали Петра Алексеевича к госперевороту.

"Может ускорим путч? А то декабрь сильно долго ждать",  "Достойная позиция умного человека!!! знаний и мудрости не скрыть", "Мы ждем Вашего путча", – воодушевились поклонники. 

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко проиграл на апрельских выборах комику Владимиру Зеленскому, который 10 сентября распустил действующий состав ЦИК.  

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Ксения АНДРЕЕВА
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