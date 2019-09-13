Украинцы с ужасом ждут зимы

Жители крупных городов останутся без отопления

Отопительный сезон в ряде городов на Украине может быть сорван из-за долгов теплопроизводителей.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". Компания опубликовала список должников – в него вошли 133 поставщика тепла из 1 тыс. 316 предприятий.

Среди городов, жители которых оказались под угрозой проживания в холодных квартирах, – Винница, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Одесса и другие.

Ранее появилась информация, что из-за имеющейся задолженности отопительный сезон в Киеве может начаться с опозданием.



