Украинцы выступали за создание союзного государства с Россией

В Незалежной не хотели отказываться от отношений с соседней страной

В 1991-м, когда шел референдум о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины", украинцы голосовали за то, чтобы создать с Россией союзное государство. Об этом рассказал Леонид Кравчук, который был первым президентом Незалежной.

"Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией",

– поведал Кравчук в интервью порталу Bihus.info.

Экс-президент подчеркнул, что народ при этом хотел экономическую и социальную независимость, то есть речь в Беловежской пуще шла о государстве, хоть и о союзе государств одновременно.

Акт о независимости Украины утвердили 24 августа 1991-го на внеочередной сессии Верховного Совета Украинской ССР. Более 70% взрослого населения страны проголосовало на референдуме за подтверждение документа.

СССР перестал существовать в декабре 1991 года. Однако в марте прошел референдум о сохранении Советского Союза, за что проголосовало 76,4% населения. Власти подготовили проект договора "О Союзе суверенных республик", но его так и не подписали из-за попытки государственного переворота 19-21 августа, вошедшего в историю как августовский путч.