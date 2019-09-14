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Перед саммитом "нормандской четверки" на Украине раскрыли заговор против Зеленского

Перед саммитом
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине массово переходят на отопление дровами
Один против всех – лидеру Незалежной предстоит трудный разговор

"Зеленого" политика легко могут сломить более опытные коллеги.

На предстоящей встрече "нормандской четверки" Владимиру Зеленскому придется несладко. Сговорившиеся за его спиной лидеры Франции, Германии и России, вероятно, будут давить на него, вынуждая пойти на неслыханные уступки Москве. Замыслы Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина раскрыл бывший президент Украины и представитель страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

Второй глава Незалежной считает, что от Зеленского могут потребовать предоставить представителям Донецкой и Луганской народных республик широкие полномочия и одобрить проведение выборов на этих территориях без контроля с украинской стороны. Об этом он заявил в беседе с  Associated Press, отметив, что Зеленскому предстоит нелегкий разговор – против него будет три человека.

Тем временем на заявление Кучмы отреагировали в России. Сенатор Алексей Пушков напомнил, как Киев во время правления Петра Порошенко отторгал Донбасс и подчеркнул, что теперь настала очередь Украины уступать.

"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом – о стремлении трёх членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам",

– написал он в своем Twitter.

Ранее Зеленский заявил, что единственный путь вернуть Крым и Донбасс в состав Украины – это дипломатия. Под дипломатией политик подразумевает ужесточение санкций против России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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