Один против всех – лидеру Незалежной предстоит трудный разговор

"Зеленого" политика легко могут сломить более опытные коллеги.

На предстоящей встрече "нормандской четверки" Владимиру Зеленскому придется несладко. Сговорившиеся за его спиной лидеры Франции, Германии и России, вероятно, будут давить на него, вынуждая пойти на неслыханные уступки Москве. Замыслы Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина раскрыл бывший президент Украины и представитель страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.

Второй глава Незалежной считает, что от Зеленского могут потребовать предоставить представителям Донецкой и Луганской народных республик широкие полномочия и одобрить проведение выборов на этих территориях без контроля с украинской стороны. Об этом он заявил в беседе с Associated Press, отметив, что Зеленскому предстоит нелегкий разговор – против него будет три человека.

Тем временем на заявление Кучмы отреагировали в России. Сенатор Алексей Пушков напомнил, как Киев во время правления Петра Порошенко отторгал Донбасс и подчеркнул, что теперь настала очередь Украины уступать.

"Кучма говорит о "сговоре" против Украины, но речь о другом – о стремлении трёх членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам",

– написал он в своем Twitter.

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом - о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 сентября 2019 г.

Ранее Зеленский заявил, что единственный путь вернуть Крым и Донбасс в состав Украины – это дипломатия. Под дипломатией политик подразумевает ужесточение санкций против России.