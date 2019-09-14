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Украинцы массово переходят на отопление дровами

На Украине массово переходят на отопление дровами
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной отказываются от газа

Уровень жизни на Украине продолжает стремительно падать, из-за чего люди топят свои дома дровами, а не с помощью голубого топлива. О страшном положении украинцев рассказал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Население отказывается от газа. Это не переход на какие-то альтернативы, а если и переход на альтернативу, то это дрова. Отказ от газа – это показатель продолжающегося падения уровня жизни в стране",

– заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины в интервью телеканалу "112 ".

Он добавил, что динамика, касающаяся социально-экономических аспектов жизни населения, крайне негативная.

В Незалежной цены на газ регулярно повышались с 2014-го. Это было условием МФВ по предоставлению Украине очередного транша кредита. За пять лет стоимость голубого топлива для простых граждан выросла в 10 раз: с 725 гривен до 8,5 тысячи за тысячу кубометров. Ожидается, что осенью 2019-го цены увеличится еще на 15%. 

Полина ИВАНОВА
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