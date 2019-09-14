МВФ даст Киеву миллиарды долларов

Кредит Украине предоставят на три года

Миссия МВФ, которая недавно вернулась в Незалежную, практически договорилась с Киевом о новом договоре. Украине дадут кредитную помощь размером в 5 млрд долларов. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников.

Собеседники издания рассказали, что МВФ и Киев почти согласовали новую программу расширенного финансирования, что заменит краткосрочный механизм финансовой помощи stand-by, который существовал ранее. Однако фонд все же поставил Украине условия, при которых страна получит деньги. Киев должен предоставить гарантии, которые предусматривают уменьшение бюджетного дефицита, меры по борьбе с коррупцией и либерализацию сельскохозяйственного рынка.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уже говорил о том, что МФВ предоставит помощь в размере 5-10 млрд долларов, а сотрудничество будет включать в себя программу расширенного финансирования.

Предыдущая договоренность была заключена в конце 2018-го. Украине предоставили кредит в размере 3,9 млрд долларов на 14 месяцев.