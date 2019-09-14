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На Украине предложили переписать историю отношений с Россией

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве отказываются называть Москву другом

Похоже, в Незалежной еще не созрели для взрослого диалога.

Переписать школьные учебники предложила министр образования и науки Анна Новосад. Упоминание о России в качестве друга Украины необходимо стереть. По словам Новосад, "политическое сознание общества" изменилось после Майдана и конфликта на востоке страны, пишет РИА Новости. И школьникам нужно вбить это в голову.

Отметим, что в 2016 году на Украине переписали учебники по истории страны.

По мнению историка и военного эксперта Бориса Юлина, подобные шаги недопустимы.

"Мы как были двумя братскими народами, так ими и остались. Триединый народ – русские, украинцы, белорусы — исходно один народ", – заявил он в беседе с RT, добавив, что не стоит делать из России врага.

Пользователей Сети предложение украинцев возмутило.

"Про Россию – понятно. Только пусть эта саранча напишет в учебниках, что они – холуи американские", – с негодованием написал один из комментаторов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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