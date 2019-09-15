Политик намерен упростить жизнь жителям региона и завершить войну

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти готовят ряд предложений, которые облегчат жизнь гражданам, проживающим в Донбассе.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский хочет как можно быстрее завершить конфликт в регионе и наладить жизнь людей.

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим",

– цитирует министра Hromadske.

Пристайко не стал объяснять, что именно планируют изменить власти, но подчеркнул, что меры будут отличаться от предложений экс-главы Петра Порошенко.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке отвода сил в Донбассе в два этапа.