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Незалежная останется без железных дорог

Незалежная останется без железных дорог
Фото: www.globallookpress.com
Зеленский доведет страну до разрухи

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что президент Владимир Зеленский может оставить страну без железных дорог.

По его словам, приватизация "Укрзализныци" может иметь катастрофические последствия.

"Если будет принято такое решение (о приватизации), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта",

сказал Кава в эфире CapitalTV.

Политик добавил, что подобная ситуация была в латиноамериканских странах, где демонтировали большую часть железнодорожной сети.

Украинская железнодорожная инфраструктура находится в плачевном состоянии. Средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" составляет 31 год, при этом компания не имеет ни одной машины "моложе" восьми лет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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