Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США назвали условия снятия санкций

США назвали условия снятия санкций
Курт Волкер. Фото: Zuma\TASS
России предъявили жесткие требования

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что санкции против РФ будут длиться до окончания "оккупации" Крыма.

Он добавил в интервью ТСН, что ограничения могут быть ослаблены, Если Москва будет строго соблюдать Минские соглашения.

Кроме того, по словам Волкера, международные партнеры Украины рекомендуют не проводить выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, пока там присутствуют пророссийские силы.  

Спецпредставитель подчеркнул, что "формула Штайнмайера" может быть реализована только после того, как пройдут выборы. а для этого необходимо, чтобы "Россия вывела войска" из Донбасса.

Встреча "нормандской четверки", на которой будет обсуждаться ситуация на Украине, пройдет, вероятнее всего, до конца октября. Об этом изданию "Известия" сообщили информированные источники. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей