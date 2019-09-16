России предъявили жесткие требования

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что санкции против РФ будут длиться до окончания "оккупации" Крыма.

Он добавил в интервью ТСН, что ограничения могут быть ослаблены, Если Москва будет строго соблюдать Минские соглашения.



Кроме того, по словам Волкера, международные партнеры Украины рекомендуют не проводить выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, пока там присутствуют пророссийские силы.

Спецпредставитель подчеркнул, что "формула Штайнмайера" может быть реализована только после того, как пройдут выборы. а для этого необходимо, чтобы "Россия вывела войска" из Донбасса.

Встреча "нормандской четверки", на которой будет обсуждаться ситуация на Украине, пройдет, вероятнее всего, до конца октября. Об этом изданию "Известия" сообщили информированные источники.

