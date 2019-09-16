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Оголодавшие украинцы набросились на жену Зеленского после ресторана

Оголодавшие украинцы набросились на жену Зеленского после ресторана
Владимир и Елена Зеленские. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной возмутились голливудской вечеринкой президента

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой пообедал с голливудской четой – Милой Кунис и Эштоном Кутчером. 

"Приятное знакомство, оживленный разговор и истинное удовольствие от общения", - 

написала Зеленская на своей официальной страничке Instagram.

Мила Кунис, в свою очередь, назвала президента Зеленского умным, интересным и искренним, сообщает портал The Stopru.

Однако не всем украинцам понравилось, как проводит досуг их лидер:

"В стране разруха, гражданская война, грабеж и беспредел, а президент радуется жизни. А чего не радоваться? Жизнь удалась! Беня Украину дограбит и в обиде не оставит", "Красиво жить не запретишь нам бы так жить", "Прикольно когда можно звезд приглашать на деньги налогоплательщиков. Ведь раньше все расходы ложились на плечи 95-го квартала", "Нормально поужинали, ох Владимир. Когда с Россией ждружить начнете?" 

Нашлись и такие, кто предположил, что Кутчер завидует Зеленскому:

"Эштон сидит видно что завись в глазах – он тоже актер но вряд ли станет президентом". 

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Голливудская звезда Мила Кунис – родом с Украины. Из страны она эмигрировала в 7 лет.  В Киев актриса с супругом приехали, чтобы выступить на форуме Ялтинской Европейской стратегии (YES 2019).

Валентина МАЙОРОВА
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