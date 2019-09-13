Крымские идеи Зеленского раскритиковали

На полуострове объяснили, почему фантазиям украинского лидера не суждено сбыться

Рассуждения президента Незалежной Владимира Зеленского о Крыме являются ахинеей, которая не стоит траты времени. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Владимир Бобков.

"Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. <...> Я не советую киевским властям тратить время на ахинею и тайные интриги", – цитирует Бобкова РИА "Новости".

Накануне Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, заявил, что существует несколько форматов, при которых возможно возвращение Крыма. Он поблагодарил западных партнеров за антироссийские санкции, которые они регулярно продлевают, и пообещал также бороться за Крым "не только словами".

В Кремле Зеленского тоже услышали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные слова в России воспринимают "негативно", и рекомендовал украинским властям лучше тратить усилия на выполнение минских обязательств, пишет ТАСС.

Ранее украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии за экстремизм и переданный Киеву в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, заявил, что готов вернуться в Крым, но только когда туда пойдут танки Незалежной.