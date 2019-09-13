Австрия выдохлась от российского эмбарго

От санкционного пинг-понга страдают обычные люди

Побочным эффектом российского эмбарго австрийцы назвали стихийный сбыт польских яблок на европейский рынок. Санкционная блокады мешает разбогатеть местным садоводам, поскольку килограмм плодов "раздора" стоит смешных денег: цена за килограмм не превышает 18 центов, рассказал председатель садоводческого объединения Бургенланда Йоханн Племеншитс.

"Уже почти пять лет действует это эмбарго. Оно забрало у крупнейшего производителя Европы, а это Польша, огромный рынок вплоть до 1,5—2 миллионов тонн яблок – причем в одночасье",

– пояснил он, передает телерадиовещательная компания ORF. После введения санкций наливные яблочки из Польши прямиком устремились в Европу, сбив цены до минимальных значений, отметил австриец.

Россияне предложили помочь европейцам и организовать витиеватый сбыт польских фруктов в РФ через Белоруссию. Однако многие вспомнили, какие на вкус "восковые" яблоки, и тут же изменили мнение.

"Польская дурость вредит не только им но и окружающим", "Знали бы раньше , что Польши яблоки некуда будет девать, в ЕС не взяли", "А австрийцы не хотят сказать полякам отправлять яблоки своим хозяевам в Вашингтон?", "После решения чехов по памятнику Коневу, австрияки еще будут есть и чешские", "Не знаете куда яблоки девать? Вырубите деревья и выращивайте рапс", – не поскупились в идеях читатели RT.