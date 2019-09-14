Немецкие либералы выступили за диалог с Москвой

В Германии одобрили идею президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8. Возобновление участия России в клубе открыло бы путь к налаживанию диалога. В этом уверен председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер.

Политик в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland рассказал, что Европа не должна допустить ситуации, чтобы повторилась эскалация холодной войны. При этом должна быть кооперация, по мнению Линднера.

"Я еще два года назад сказал, что если мы будем ждать нового диалога до тех пор, пока вопрос Крыма не будет полностью решен, то никакого движения не произойдет",

– отметил он.

Линднер также подчеркнул, что Европа не обязана при этом признавать воссоединение Крыма с Россией, но должна показать Москве, что если перейти к диалогу от конфронтации, то "в конечном итоге шаг за шагом может произойти отмена санкций".

Политик также раскритиковал кандцеря ФРГ Ангелу Меркель, которая не поддержала идею Трампа о возвращении России в "Большую семерку".