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Санкции Запада против РФ расчистят Грузии и Украине путь в НАТО

Санкции Запада против РФ расчистят Грузии и Украине путь в НАТО
Фото: www.globallookpress.com
Давление на Москву окажет отлучение от международной финансовой системы и запрет на путешествия

Действующие рестрикции мало влияют на Россию. Это признал и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор. Он напомнил, что США, ЕС, Канада, Австралия, Япония изначально хотели "сделать больно" Москве, чтобы остановить ее "агрессию". Но этого оказалось мало.

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - заявил Тейлор в интервью грузинскому Первому каналу.

По словам дипломата, именно присутствие российских военнослужащих в Крыму и Абхазии делает невозможные присоединение Украины и Грузии к НАТО. "Если бы русские покинули Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления", – прямо заявил он.

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы ускорить процесс, Тейлор предлагает ввести более жесткие меры против России. Речь, в частности, о секторальных санкциях, которые затронут оборонный и энергетический комплексы РФ. Весьма сильным ударом, по его мнению, будет и отлучение Москвы от международной финансовой системы. Параллельно можно повлиять на россиян, лишив их возможности ездить за границу.

"Мы можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги", – предложил дипломат.

О возможном вступлении Грузии и Украины в НАТО было объявлено в 2008 году. Однако перспективы этого процесса до сих пор туманны

Николай ВИКТОРОВ
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