Киев проинструктировали по вступлению в НАТО

Чтобы пополнить ряды Североатлантического блока, Украине необходимо выполнить всего два условия

За спиной НАТО плетутся интриги. Человек, некогда возглавлявший альянс, дает подсказки Украине для в вступления в Организацию Североатлантического договора. Ее бывший генсек Андерс Фог Расмуссен поведал, как Киев может стать частью НАТО.

"Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент – Украина должна провести необходимые реформы", – перечислил Расмуссен украинскому порталу "Сегодня".



Впрочем, пока согласия вряд ли удастся добиться, подчеркнул экс-генсек. Однако Киев может рассчитывать на специальный статус партнера НАТО.

Ведь многое уже сделано, отметил политик. Например, Украина подогнала свои вооруженные силы под стандарты блока, а также передала солдат и офицеров "под гражданский контроль".

Между тем о полноправном членстве говорить пока рано, подчеркнул Расмуссен. Сейчас важно двигаться в этом направлении и продумывать шаги к великой цели.