После мирового скандала с Украиной американцы, видимо, решили отыграться на Москве

Ограничительные меры ввели против одной организации, пяти судов и трех россиян, которые работают на компанию Совфрахт. Причиной стало якобы нарушение санкций по Сирии. Об очередном ударе по России сообщили в Минфине США.

В МИД РФ отреагировали почти мгновенно. Во внешнеполитическом ведомстве расширение санкций против Москвы назвали неприемлемым, передает телеграм-канал РИА Новости.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях", – заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.