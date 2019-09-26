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Ограничительные меры ввели против одной организации, пяти судов и трех россиян, которые работают на компанию Совфрахт. Причиной стало якобы нарушение санкций по Сирии. Об очередном ударе по России сообщили в Минфине США.
В МИД РФ отреагировали почти мгновенно. Во внешнеполитическом ведомстве расширение санкций против Москвы назвали неприемлемым, передает телеграм-канал РИА Новости.
"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях", – заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
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