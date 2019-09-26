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США ввели новые санкции против России из-за Сирии

Выплеснули злость после позора Трампа: США затянули удавку санкций против России
Фото: www.globallookpress.com
После мирового скандала с Украиной американцы, видимо, решили отыграться на Москве

Ограничительные меры ввели против одной организации, пяти судов и трех россиян, которые работают на компанию Совфрахт. Причиной стало якобы нарушение санкций по Сирии. Об очередном ударе по России сообщили в Минфине США.

В МИД РФ отреагировали почти мгновенно. Во внешнеполитическом ведомстве расширение санкций против Москвы назвали неприемлемым, передает телеграм-канал РИА Новости.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях", – заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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