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МИД РФ отреагировал на новые санкции Вашингтона

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
продолжениеНемцы заставят Меркель и Макрона избавить Россию от санкций
Белый дом пытается помешать Москве бороться с террористами в Сирии

В МИД РФ считают, что США превзошли себя в собственном безрассудстве, введя новые санкции против Москвы.

Отмечается, что ограничения 26 сентября стали уже 75-ми с 2011 года.

"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве",

передает сообщение РИА "Новости".

В Вашингтоне подчеркнули, что санкции должны помешать поставкам авиатоплива для российских сил в Сирии. В ведомстве напомнили, что Москва борется на территории САР с террористами, однако это не интересует американцев, сообщает телеканал "360".

Ранее Минфин США Минфин США объявил о введении новых санкций против России 26 сентября в связи с нарушением ограничений в отношении Сирии и "поставкой топлива российским вооруженным силам", уточняет URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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