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Немцы призывают освободить Россию от санкций

Немцы заставят Меркель и Макрона избавить Россию от санкций
Фото: www.globallookpress.com
В Германии настаивают на бесполезности ограничительных мер

Немецким парламентариям надоела санкционная война, в которую Германию втянул Запад.

Так, в Бундестаге в пятницу, 27 сентября, активно обсуждали антироссийские рестрикции и пришли  к выводу, что конфронтацию необходимо постепенно сводить на нет. Депутаты настаивают на том, чтобы их канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подняли эту тему на дне Евросоюза. 

"Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия",

цитирует эксперта СДПГ по экономике и энергетике Бернда Вестфаля медиакомпания Deutsche Welle (DW).

Не остались в стороне и представители других немецких партий. Они поддержали инициативу об ослаблении санкционной блокады. 

Напомним, в нее Россия попала на фоне ситуации на юго-востоке Украины и присоединения Крыма. В последнее время Европа все чаще признает санкции бездейственными. А в России не раз заявляли, что ограничительные меры пошли на пользу стране. 

Ксения АНДРЕЕВА
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