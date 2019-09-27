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Немецким парламентариям надоела санкционная война, в которую Германию втянул Запад.
Так, в Бундестаге в пятницу, 27 сентября, активно обсуждали антироссийские рестрикции и пришли к выводу, что конфронтацию необходимо постепенно сводить на нет. Депутаты настаивают на том, чтобы их канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подняли эту тему на дне Евросоюза.
"Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия",
– цитирует эксперта СДПГ по экономике и энергетике Бернда Вестфаля медиакомпания Deutsche Welle (DW).
Не остались в стороне и представители других немецких партий. Они поддержали инициативу об ослаблении санкционной блокады.
Напомним, в нее Россия попала на фоне ситуации на юго-востоке Украины и присоединения Крыма. В последнее время Европа все чаще признает санкции бездейственными. А в России не раз заявляли, что ограничительные меры пошли на пользу стране.
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