От Москвы потребовали ответа за ситуацию на востоке Украины

До отмены антироссийских санкций еще очень далеко. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 30 сентября. Он напомнил, что Берлин с самого начала говорил, что будет поднимать эту тему, только когда появится прогресс по урегулированию в Донбассе.

"Необходим содержательный прогресс в реализации Минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций", – цитирует Зайберта РИА "Новости".

Впрочем, пресс-секретаря кабмина тут же поправил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Он подчеркнул, что решения по санкциям "принимаются не в Берлине", поскольку это "европейские меры".

"Минские соглашения должны быть реализованы. И не частично или отдельными пунктами, но как минские соглашения. Это наша позиция", – заявил дипломат.

После этого представитель федерального правительства сообщил, что с обещаниями поторопился и берет "назад слово "ослабление" в отношении антироссийских санкций.

"Минск должен быть реализован… Мы еще очень далеки от этого", – подвел итог Зайнберт.

Ранее представитель Киева отказался подписать "формулу Штайнмайера", являющуюся по сути дорожной картой исполнения Минских договоренностей в части предоставления Донбассу особого статуса.