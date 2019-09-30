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В Германии отказались ослаблять санкции против России

В Германии отказались ослаблять санкции против России
Фото: www.globallookpress.com
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До отмены антироссийских санкций еще очень далеко. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 30 сентября. Он напомнил, что Берлин с самого начала говорил, что будет поднимать эту тему, только когда появится прогресс по урегулированию в Донбассе.

"Необходим содержательный прогресс в реализации Минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций", – цитирует Зайберта РИА "Новости".

Впрочем, пресс-секретаря кабмина тут же поправил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. Он подчеркнул, что решения по санкциям "принимаются не в Берлине", поскольку это "европейские меры".

Штеффен Зайберт. Фото: www.globallookpress.com

"Минские соглашения должны быть реализованы. И не частично или отдельными пунктами, но как минские соглашения. Это наша позиция", – заявил дипломат.

После этого представитель федерального правительства сообщил, что с обещаниями поторопился и берет "назад слово "ослабление" в отношении антироссийских санкций.

"Минск должен быть реализован… Мы еще очень далеки от этого", – подвел итог Зайнберт.

Ранее представитель Киева отказался подписать "формулу Штайнмайера", являющуюся по сути дорожной картой исполнения Минских договоренностей в части предоставления Донбассу особого статуса.

Николай ВИКТОРОВ
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