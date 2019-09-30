Под ограничения попали двое россиян и три компании

Санкционная война продолжается. Так, последний день сентября США поставили "черную метку" двум россиянам и трем компаниям РФ. Провинившиеся якобы вмешались в американские выборы.

Речь идет о промежуточном голосовании 2018 года, передает пресс-служба Минифина Соединенных Штатов. При этом в ведомстве уточнили, что лица из резинового списка не могли помешать избирательному процессу.

"Свободные и справедливые выборы являются краеугольным камнем американской демократии, и мы будем использовать нашу власть против тех, кто стремится подорвать наши процессы и оказать влияние на избирателей", – резюмировал министр финансов Стивен Мнучин.



Впрочем, в России данному заявлению обрадовались.

"Подольше бы санкции сохраняли. Может импортозамещение поднимем", – написал читатель РИА "Новости".



"Вот беда, так беда, нет горе просто", – иронично прокомментировал другой.

Напомним, обмен санкциями между Россией и Западом начался в 2014 году на фоне "крымской весны" и украинской междоусобицы.