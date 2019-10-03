Нибиру
- Нибиру взорвалась над Москвой
- В США подбили корабль Нибиру
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
Власти Великобритании изменили закон об экспорте в части про антироссийские санкции, чтобы продавать определенные элементы. Эти вещества нужны для пусковых устройств или для заправки спутников,а также для проведения испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".
На послабление санкций со стороны Британии обратил внимание телеканал RT, хотя поправки внесли еще в начале сентября. В Лондоне решили, что импорт в Россию определенных веществ возможен, если предварительно это согласовать в соответствии со статьей постановления о рестрикциях против Москвы.
Это необходимо, чтобы отразить поправки, которые касаются разрешенных видов деятельности, в том числе полетов, в рамках изучения Красной планеты.
В 2017-м Евросоюз исключил из списка веществ, попадающих под ограничительные меры против России, ракетное топливо для "ЭкзоМарс-2020".
Малышей увезли органы опеки
Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже