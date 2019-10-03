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В Британии ослабили санкции против России

В Британии ослабили санкции против России
Фото: www.globallookpress.com
Лондон пошел на попятную ради полета на Марс

Власти Великобритании изменили закон об экспорте в части про антироссийские санкции, чтобы продавать определенные элементы. Эти вещества нужны для пусковых устройств или для заправки спутников,а также для проведения испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020".

На послабление санкций со стороны Британии обратил внимание телеканал RT, хотя поправки внесли еще в начале сентября. В Лондоне решили, что импорт в Россию определенных веществ возможен, если предварительно это согласовать в соответствии со статьей постановления о рестрикциях против Москвы.

Это необходимо, чтобы отразить поправки, которые касаются разрешенных видов деятельности, в том числе полетов, в рамках изучения Красной планеты.

В 2017-м Евросоюз исключил из списка веществ, попадающих под ограничительные меры против России, ракетное топливо для "ЭкзоМарс-2020".

Полина ИВАНОВА
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