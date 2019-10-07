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В США признали победу РФ в санкционной войне

США признали победу РФ в санкционной войне
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Западу придется договариваться с Москвой

С бесполезностью антироссийских санкций постепенно соглашаются во всем мире. Теперь об этом заговорили и в США. 

Тему никчемности ограничительных мер против РФ поднял американский эксперт в издании FRN. Он отметил, что будущее за "курсом Путина", который делает Россию великой. В этом и заключается стратегия президента Владимира Путина. Именно благодаря ей Запад начал признавать Москву, уточняется в материале.

"Такое понимание позволило Путину постепенно наладить диалог с США и установить близкий контакт с Китаем", – говорится в статье. 

Впрочем, рано или поздно весь западный мир не просто будет считаться с Россией, ему придется договариваться с ней, заключил автор, передает "Царьград".

Ксения АНДРЕЕВА
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