Европейский союз призвали быть единым в вопросе ограничительных мер в адрес РФ

Антироссийские санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение. Об этом заявил кандидат на пост нового главы дипломатии Евросоюза, министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Нужно поддерживать санкции против РФ, пока не произойдут изменения в ее поведении. Для этого нужно много единства, достаточно, чтобы одно государство проголосовало против продления санкций, чтобы они устарели. Вот пример, где единогласие необходимо", – цитирует РИА "Новости" испанца.

Одновременно нельзя отказываться от взаимоотношений с Москвой, считает Боррель. По его словам, с Россией нужно поддерживать связь по тем вопросам, где есть общий интерес, пишет РБК.

Ранее в сентябре кандидат объяснил, что в современном мире в геополитических конфликтах санкции, пошлины и кибератаки используются в качестве оружия.



Новый глава европейской дипломатии приступит к исполнению обязанностей с 1 ноября после утверждения в ЕП.

