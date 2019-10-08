Джон Хантсман советует штатовскому истеблишменту искать новые подходы к Москве и россиянам

Нынешняя политика США, в том числе санкционная, в отношении России и ее действующего руководства неэффективна. К такому выводу пришел бывший посол Штатов в РФ Джон Хантсман. Дипломат считает, что пора прекратить "зацикливаться" на фигуре президента России Владимире Путине, а необходимо воздействовать на следующие поколения российских лидеров.

Об этом он рассуждает в своей статье, опубликованной в издании Wall Street Journal. Хантсман раскритиковал традиционный подход Вашингтона к взаимоотношениям с Москвой, сравнив его с учениями по безопасности под названием "Пригнись и спрячься", регулярно проводимые в американском посольстве в Москве.

"Мы практиковали такой подход к России настолько долго, что он стал рефлекторным и наносящим вред нашим долгосрочным интересам", – цитирует ТАСС американца.

По его мнению, действуя в одиночку Штаты не смогут оказать влияние на политику сегодняшних властей РФ. Дипломат отметил, что "вместо того, чтобы отрезать себя от России путем всех нынешних санкций", Вашингтону "нужно культивировать конструктивные отношения с теми, кто будет определять контуры" российской политики в будущем.

Страх перед Москвой, полагает Хантсман, негативно сказывается на способности американских аналитиков "креативно размышлять об отношениях с Россией".

Дипломат напомнил, что в настоящее время под санкциями США находятся около 850 физических лиц и организаций из РФ, однако их эффективность почти не анализируется Вашингтоном. Исходя из этого, полагает экс-посол, слепое применение рестрикций "стоит Соединенным Штатам способности определять контуры тех результатов", которых они планировали добиться.

"Наша задача должна состоять в том, чтобы Россия стала и лучшим партнером, и более ответственным гражданином мира", – мечтает Хантсман и признает, что отношения Вашингтона и Москвы и России останутся такими же, какими и были -"то партнерскими, то конкурирующими и соперническими".

Американец предвидит, что сегодняшнее отчуждение между нашими странами на годы вперед ограничит возможность стратегического взаимодействия.

